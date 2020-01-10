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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Политика В бывшем СССР
Сухум, митинг, оппозиция, администрация президента (2014) | Фото: vk.com

Министр обороны Абхазии: Армия не будет участвовать в подавлении протестов

Власти Абхазии и оппозиционные силы должны прийти к компромиссу прежде, чем наступят "необратимые последствия", заявил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария.

Он призвал "не сталкивать народ". При этом министр подчеркнул, что армия страны не будет применять силу в отношении своих граждан, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что в Абхазии могут ввести чрезвычайное положение из-за захвата здания администрации президента в Сухуме.

Президент страны Рауль Хаджимба также призвал местных жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

Напомним, парламент Абхазии проголосовал за отставку президента, тот уходить отказался.

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Министр обороны Абхазии: Армия не будет участвовать в подавлении протестов

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Теги: абхазия, администрация президента, штурм



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