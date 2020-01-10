Губернатор Тюменской области сменил главу департамента потребительского рынка и туризма

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил нового главу департамента потребительского рынка и туризма. Им стал Александр Сидоров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Распоряжение подписано 9 января. До того, как возглавить департамент, Сидоров трудился его заместителем.

Сидоров родился в 1982 году в Тюмени. Окончил в 2004 году Тюменский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление". Прошел путь от юрист-менеджера до заместителя руководителя юридической службы Областного фонда развития жилищного строительства Тюменской области.

После был заведующим сектором аналитики управления законопроектных работ главного правового управления правительства Тюменской области. С 2015 г. работал в областном управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка и департаменте потребительского рынка и туризма региона.

Напомним, ранее Моор назначил теперь уже бывшего главу департамента Александра Пантелеева своим заместителем.