Правительство хочет ввести штрафы для коммунальщиков, завышающих цены на свои услуги

Правительство поручило Минстрою подготовить законопроект к марту этого года, который предусматривает штрафы для ресурсоснабжающих компаний за превышение стоимости услуг ЖКХ.

Это будет поправка в статью 157 Жилищного кодекса РФ. Рассматривать законопроект, правда, будут только в сентябре 2020 года, но его уже готовы поддержать профильный комитет Госдумы и все фракции, пишут "Известия".

Однако эксперты отмечают, что один закон ситуацию в отрасли вряд ли изменит, и правительству лучше поработать над повышением доходов россиян.

"Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно, — говорит глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. — Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании".

Назвать предположительные размеры штрафов для коммунальщиков инициаторы законопроекта пока не могут, как и сообщить алгоритм определения завышения стоимости услуг.