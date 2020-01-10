Премьер-министры Канады, Великобритании и Австралии заявили об иранской ракете, сбившей украинский самолет

Вслед за американскими СМИ премьер-министры Канады, Великобритании и Австралии сделали официальные заявления по поводу возможной причины крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Якобы, по имеющимся у них разведданным, самолет был сбит ракетой иранской ПВО. Они также призвали к международному расследованию авиакатастрофы, тогда как пока Иран допустил до расследования ЧП только украинских специалистов. Последние тоже считают, что самолет был сбит ракетой, но не иранской, а российской (не просто российского производства, а принадлежащей российским ВС).

Ни Джастин Трюдо, ни Борис Джонсон, ни Скотт Моррисон не назвали свои источники. Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с расследованием, сообщает о американском спутнике-шпионе, зафиксировавшем пуск двух иранских ракет с установки, мимо которой пролетал украинский самолет. Но никаких официальных данных по-прежнему нет, американские спецслужбы не публиковали свою позицию по этому поводу.

Иранские власти уже заявили, что версию с попаданием ракеты ПВО в гражданский самолет не рассматривают, также как и версию о террористической атаке.