24 Июля 2020
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Политика В России
Алексей Чеснаков (2013) | Фото: Накануне.RU

СМИ: "Единую Россию" будет консультировать близкий к Суркову политолог

"Единая Россия" привлекла к сотрудничеству директора Центра политической конъюнктуры, политолога Алексея Чеснакова.

Он будет консультировать партийцев по вопросам идеологии и предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму. В частности, от него ждут советов по "медийной деятельности – агитации, смыслам, идеологии".

Собеседник, близкий к администрации президента, говорит, что Чеснаков сотрудничает с замсекретаря генсовета партии Сергеем Перминовым, недавно занявшим эту должность. Он отвечает в партии за выборы и работу с регионами, а также возглавит специальную некоммерческую организацию, которая будет отбирать технологов для работы на выборах.

Чеснаков возглавляет Центр политической конъюнктуры и ведет курс "Политическая экспертиза" в Высшей школе экономики. Он является человеком, близким к Владиславу Суркову, который в нулевые годы отвечал в Кремле за внутреннюю политику, а ныне занимает пост помощника президента и курирует в том числе украинское направление.

Также Чеснаков сотрудничает с управлением президента по обеспечению деятельности Госсовета, возглавляемым Александром Харичевым, сообщают "Ведомости".

Тем временем, россияне отдали бы предпочтение "Единой России" в случае проведения парламентских выборов в ближайшие выходные, свидетельствуют данные опроса "Левада центра".

Так, 47% опрошенных проголосовали бы за партию власти. Еще 14% участников опроса отдали бы голоса за КПРФ, 13% - за ЛДПР.

"Эсеры" с 5% разделили бы четвертое место с "Коммунистами России".

При этом 24% респондентов не пришли бы голосовать.

Ранее эксперты на основании результатов выборов последних двух лет сделали вывод, что в Государственной думе могут остаться всего три партии, по их расчетам, "уникальный процент" "ЕР" равен 51,42% (54,2% на выборах 2016 года), КПРФ – 18,02% (13,34% в 2016 году), ЛДПР – 12,53% (13,14% в 2016 году), "Справедливой России" – 7,68% (6,22% в 2016 году).

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СМИ: "Единую Россию" будет консультировать близкий к Суркову политолог

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Теги: Единая Россия, Госдума, выборы



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