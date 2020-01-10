Актриса Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину.

Она назвала его сильным президентом. При этом актриса раскритиковала главу Белого дома Дональда Трампа.

"Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны", - сказала Шэрон Стоун, назвав Путина и Трампа "очень разными".

Актриса выразила сомнение в том, что президент США будет переизбран на второй срок, сообщает РИА "Новости".

Напомним, рейтинг доверия Владимиру Путину под Новый год обновил антирекорд – по данным ВЦИОМ, еженедельный опрос граждан на 15 декабря показал, что доверяют президенту 69,3% граждан. Ранее самый низкий результат был в начале августа 2019 года – 70,1%.

Безусловно, это все еще высокий показатель, но и он вызывает скепсис. Во-первых, изначально ВЦИОМ публиковал результаты по спонтанному опросу, то есть респондентам задавали общий вопрос – кому вы верите из политиков? Такую формулировку можно считать наиболее объективной, потому что респонденты сами отвечают и вспоминают фамилии, без давления.

После выборов 2018 года, когда на граждан вывалили массу непопулярных "реформ", о которых никто не просил, рейтинг начал снижаться.