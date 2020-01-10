24 Июля 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
открытие ледового городка (2019) | Фото: Федор Серков

Главный ледовый городок Екатеринбурга посетили более 370 тысяч человек

Главный ледовый городок Екатеринбурга на Площади 1905 года принял более 370 тыс. человек.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, таковы данные за период с 27 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. В новогоднюю ночь на 1 января гостями городка и зрителями праздничной программы стали 10 тыс. человек. А на праздничном открытии главной ёлки уральской столицы 27 декабря побывали 5 тыс. жителей и гостей города.

Напомним, главная тема ледового городка этого года – 200-летие открытия Антарктиды. Там возведены ледяные скульптуры: пингвины, киты и айсберги, а также корабль с первооткрывателями материка. Также установлена новогодняя елка и горки. Торжественное открытие состоялось 27 декабря.

31 декабря в 23.00 в Ледовом городке начался концерт, а незадолго до полуночи собравшиеся на площади увидели трансляцию традиционного выступления президента России Владимира Путина, после - праздничный фейерверк.

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Главный ледовый городок Екатеринбурга посетили более 370 тысяч человек

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Теги: Екатеринбург, новогодний городок



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