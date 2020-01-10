24 Июля 2020
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Экономика В России
Lada Vesta Sport (2018) | Фото: АвтоВАЗ

В России подорожали новые автомобили

Цены на новые автомобили в России выросли на 2–6%.

Это связано с повышением ставок утилизационного сбора. Автомашины Subaru подорожали на 3–6%, Mercedes-Benz - на 3,5%, BMW — на 1,5–4%.

Отечественные машины, утилизационный сбор на которые компенсируется через промсубсидии, также прибавили в цене.

По словам экспертов, в январе и феврале покупатели еще смогут приобрести автомобили 2019 модельного года по старой цене, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" с 1 января 2020 года увеличит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в среднем на 2%.

Стоимость хетчбэка Lada Xray вырастет на 0,8%, до 619,9 тыс. рублей.

Седан Lada Vesta Sport, самый дорогой автомобиль модельного ряда, подорожает на 1,5%, его стоимость составит 1 млн 42,9 тыс. рублей.

Стоимость седана семейства Granta, которое является самым продаваемым в России, будет повышена на 2,5%, до 455,9 тыс. рублей. До 538,9 тыс. рублей (+2,9%) будет поднята цена внедорожника Lada 4x4.

Больше всего - на 3,8% - вырастет цена седана Vesta - до 629,9 тыс. рублей.

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В России подорожали новые автомобили

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Теги: автомобили, транспорт



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