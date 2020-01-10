В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

24 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/stuccoing/fillers/tag/walls/, в Москве.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/plumbers/pipe-installation/wiring-pipes/toilet/, варианты >>
http://remont.youdo.com/repair/flat/other/novostroyke/ - подробное описание.



Общество В России
календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году жителей России ожидают восемь сокращенных рабочих недель.

Следующая сокращенная рабочая неделя выпадает на конец февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, когда россияне будут работать с 25-го по 28 февраля.

Вторая неделя марта сократится до четырех дней из-за празднования Международного женского дня. Также четырехдневная рабочая неделя ожидает граждан с 27-го по 30 апреля. В мае из-за переноса выходных дней с 4 и 5 января первая рабочая неделя составит три дня — с 6-го по 8 мая. Последующая неделя мая также сократится из-за празднования Дня Победы.

Летом ожидается одна сокращенная неделя, которая будет связана с празднованием Дня России 12 июня. Осенью из-за выходного дня по случаю Дня народного единства россияне будут работать 2-го, 3-го, 5-го и 6 ноября, сообщает РБК.  

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Роструд, праздники, работа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров