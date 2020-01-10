В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году жителей России ожидают восемь сокращенных рабочих недель.

Следующая сокращенная рабочая неделя выпадает на конец февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, когда россияне будут работать с 25-го по 28 февраля.

Вторая неделя марта сократится до четырех дней из-за празднования Международного женского дня. Также четырехдневная рабочая неделя ожидает граждан с 27-го по 30 апреля. В мае из-за переноса выходных дней с 4 и 5 января первая рабочая неделя составит три дня — с 6-го по 8 мая. Последующая неделя мая также сократится из-за празднования Дня Победы.

Летом ожидается одна сокращенная неделя, которая будет связана с празднованием Дня России 12 июня. Осенью из-за выходного дня по случаю Дня народного единства россияне будут работать 2-го, 3-го, 5-го и 6 ноября, сообщает РБК.