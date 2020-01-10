Солдат стал фигурантом дела о расстреле сослуживцев Шамсутдиновым

Рядовой стал фигурантом дела о неуставных отношениях в части в Забайкалье, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь своих сослуживцев.

В издевательствах над открывшим стрельбу солдатом подозревается его сослуживец по подразделению Рустам Мухатов. Потерпевшими по делу проходит Шамсутдинов и еще несколько человек.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Lenta.ru.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье.

Шамсутдинов пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой.

Также Рамиль Шамсутдинов поблагодарил всех, кто поддерживает его, и в частности, своего отца.