Власти Ирана опровергли сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде не подтвердил сообщения украинских властей о том, что потерпевший крушение Boeing-737 авиакомпании МАУ могла случайно сбить ракета.

По его словам, это "невозможно с научной точки зрения". Как отметил Абедзаде, на той же высоте в этот момент находились еще несколько пассажирских самолетов. Он подчеркнул, что в Иране существует "полная координация" между военным и гражданским секторами, сообщает РИА "Новости".

Напомним, газета The New York Times опубликовала видеозапись, на которой, как предполагает издание, иранская ракета сбивает самолет недалеко от аэропорта Тегерана, где украинский лайнер перестал выходить на связь перед тем, как разбился.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по имеющимся данным, Иран случайно сбил лайнер ракетой класса земля-воздух.