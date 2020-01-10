Два долларовых миллиардера появились в России

Основатели компании Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами.

Это произошло после заключения сделки о покупке компании с американским фондом Insight Partner. Сумма сделки оценивается примерно в $5 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале текущего года.

Благодаря заключению сделки Тимашев и Баронов, входящие в список 200 богатейших россиян с 2017 года, становятся долларовыми миллиардерами, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин возглавил список самых удачливых российских миллиардеров за 2019 год по версии журнала Forbes.

За год Потанин увеличил свое состояние более чем на треть. "Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, требовавшей в Лондоне взыскать с него 6 миллиардов долларов, он бы все равно остался в плюсе, ведь за год владелец более 30% акций "Норникеля" прибавил к своему капиталу почти $8 млрд". По состоянию на 24 декабря состояние миллиардера оценивалось в $23,8 млрд.