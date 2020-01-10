24 Июля 2020
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книги, учебная нагрузка, усталость, сон (2018) | Фото: uk.stuklopechat.com

Назван срок восстановления режима сна после праздников

Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет около двух недель, сообщил руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета имени Ломоносова Александр Калинкин.

По словам эксперта, ускорить процесс помогут регулярный отход ко сну и пробуждение в одно и то же время. Взрослому необходимо 7-9 часов сна, а засыпать лучше раньше, просыпаться тоже стоит рано.

Чтобы улучшить сон, в спальне должно быть темно. На сон также влияет алкоголь, курение и прием калорийной пищи вечером, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, россияне не высыпаются. По крайней мере, половина из них. Таковы результаты исследования, проведенного проектом "Здоровье Mail.Ru". При этом треть наших сограждан не понаслышке знают, что такое бессонница.

Исследование показало, что в будни большинство опрошенных просыпаются в промежутке между 6 и 7 утра — так ответили 40%. C 7 до 8:30 поднимается каждый четвертый (25%), раньше 6 утра звенит будильник у 21%. 14% респондентов просыпаются после 8:30. Что касается времени отхода ко сну, 37% отметили период с 23:00 до полуночи. Еще 30% ложатся спать с 22:00 до 23:00, после полуночи — 25%.

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Назван срок восстановления режима сна после праздников

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Теги: сон, праздники



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