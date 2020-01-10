24 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
Boeing 737, крушение в Иране (2020) | Фото: Mohammad Nasiri / AP

Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране

Газета The New York Times опубликовала видеозапись, на которой, как предполагает издание, иранская ракета сбивает самолет недалеко от аэропорта Тегерана, где украинский лайнер перестал выходить на связь перед тем, как разбился.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по имеющимся данным, Иран случайно сбил лайнер ракетой класса земля-воздух, сообщает РБК.

Ранее такую версию выдвинули сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники в американской и иракской разведке.

Напомним, 8 января Boeing-737 разбился спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров.

Предполагается, что самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing-737 мог быть сбит американским беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

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Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране

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Теги: Иран, самолет, крушение



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