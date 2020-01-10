Ученые назвали способ продлить жизнь на 10 лет

Исключение пяти основных факторов риска для здоровья способствуют увеличению продолжительности жизни на 10 лет.

По словам ученых из Гарвардского и Амстердамского университетов, в основном речь идет о курении, вредном питании, низкой физической активности, ожирении и употреблении алкоголя.

Специалисты в течение 20 лет следили за состоянием здоровья более 100 тыс. здоровых людей старше 50 лет и анализировали, из-за чего у некоторых появляются сердечно-сосудистых заболевания, диабет или рак.

Как выяснилось, отказ от четырех-пяти вредных привычек в среднем на 10 лет продлевает жизнь женщин. У мужчин, которые отказались от четырех-пяти вредных факторов, продолжительность жизни увеличивалась в среднем на 9 лет, пишут "Известия".

Тем временем, население России на начало 2020 года составит 146,741 млн человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 млн человек.

Такой прогноз представили в Федеральной службе государственной статистики.

При этом Росстат отмечает, что это средние цифры. По высокому прогнозу численность может увеличиться до 150,1 млн человек, по низкому - сократиться до 134,3 млн.