ЛНА заявила, что инициатива России по ливийскому примирению соответствует ее целям

Ливийская народная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара сделала заявление, в котором выразила свое одобрение по поводу инициативы России и Турции по достижению перемирия в Ливии.

Хафтар приветствует предложение президента России Владимира Путина, которое направлено на достижение мира и стабильности в Ливии. Как сообщают «Народные новости» , в сообщении ВС Ливии подчеркивается, что это является главной целью ливийской армии.

Главное командование ВС Ливии при этом добавило, что контр-террористическая операция против группировок, классифицированных террористами резолюциями Совета Безопасности ООН, будет продолжена.

ЛНА проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама»: военнослужащие стремятся освободить страну от боевиков, захвативших часть территорий страны после произошедшей в 2011 году революции, поддерживаемой США. В настоящий момент большая часть страны контролируется ЛНА. Хафтара поддерживает народ, в том числе жители захваченной террористами Правительства национального согласия Ливии столицы страны.

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление 8 января, в ходе которого отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года. Президенты призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия в ночь на 12 января.

Посланник главы Палаты представителей в Тобруке Абдаллы ат-Тани Ареф али Найед в четверг рассказал об условиях наступления перемирия в Ливии, предложенного со стороны России. По его словам, предложенное Россией перемирие будет иметь смысл в том случае, если ПНС передаст оставшиеся районы Триполитании под контроль фельдмаршала Халифы Хафтара.