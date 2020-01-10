24 Июля 2020
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Политика В России За рубежом
крушение украинского боинга, тегеран, самолет, катастрофа (2020) | Фото:Fergana.ru

Востоковед Сотников считает, что США в истории со сбитым в Иране «Боингом» будет искать виноватых там, где их нет

Оперативно развернутая информационная кампания США, направленная на обвинение Тегерана в крушении украинского «Боинга», делает Вашингтон причастным к авиакатастрофе. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

Необычайно быстрая реакция американских чиновников на версию о том, что «Боинг-737» под Тегераном был сбит американским ударным беспилотником, говорит о том, что Госдеп сознательно пытается скрыть участие американской стороны в крушении пассажирского самолета. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

По его словам, громкие заявления Госдепа США говорят о том, что Вашингтон целенаправленно обвиняет Тегеран в крушении самолета.

«Военно-политическое обострение на Ближнем Востоке провоцирует американское правительство начать своеобразную войну слов. Иран и США нанесли удары по территориям, минуя горячую фазу. Сейчас игра будет вестись по новым правилам – американские чиновники ищут виноватых там, где их нет. Но факт в том, что, согласно анализу профессиональных российских летчиков, Боинг 737 не мог упасть просто так – однозначно было внешнее воздействие», - приводит слова Сотникова «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, иранские средства ПВО не могли сбить самолет нейтральной страны при взлете в тегеранском аэропорту, так как у Ирана есть специальные средства для запуска ракет по определенным целям.

«Это позиция Госдепа, который открыто старается скрыть участие американской стороны в крушении Боинга 737. И США поторопились, обвинив Иран», - подчеркнул эксперт.

Сотников добавил, что американские власти могут выполнять социальный заказ, пытаясь обвинить во всем произошедшем Тегеран.

Напомним, 8 января Boeing-737 разбился спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров.

Предполагается, что самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing-737 мог быть сбит американским беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

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Востоковед Сотников считает, что США в истории со сбитым в Иране «Боингом» будет искать виноватых там, где их нет

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Теги: боинг, катастрофа, иран, сотников, госдеп, версии крушения украинского боинга



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