Депутата Кировской области обвиняют в убийстве собак

Депутата заксобрания Кировской области подозревают в убийстве двух собак из хулиганских побуждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Жестокое обращение с животными", "Умышленное уничтожение чужого имущества".

По версии следствия, 29 декабря подозреваемый без всякого повода застрелил из ружья двух собак, принадлежащих жителю Зуевского района области. Проверку инцидента проводили полицейские.

"Ввиду того, что подозреваемый является действующим депутатом Законодательного собрания Кировской области шестого созыва, материалы проверки были переданы в следственные органы, по результатам рассмотрения которых, принято решение о возбуждении в отношении него уголовного дела", - говорится в сообщении СКР.