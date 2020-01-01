18 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Свердловской области полицейский застрелил пьяного дебошира, душившего собственную жену

Под Камышловым полицейский смертельно ранил пьяного дебошира, бившего и душившего свою жену. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.

Инцидент произошел вечером, 31 декабря. В 21.40 в полицию Камышлова поступил звонок от 29-летней женщины, проживающей в селе Обуховское, в частном доме по ул. Мира. Женщина сообщила, что ее муж 1986 года рождения, будучи пьяным, бил ее и душил. По адресу выехал участковый уполномоченный полиции и командир отделения патрульно-постовой службы.

Когда полицейские прибыли на вызов, навстречу к ним вышел муж обратившейся за помощью женщины. Он был пьян, в руках держал монтировку и начал надвигаться на полицейских, замахиваясь металлическим инструментом. Сотрудник ОВД достал табельный пистолет, предупредил мужчину о том, что выстрелит, однако дебошир продолжал надвигаться на него. Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух. Однако и это пьяницу не остановило. Поэтому правоохранитель выстрелил в него.

Вооруженный монтировкой мужчина получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

По предварительным данным, табельное оружие применено правомерно - действовали сотрудники ОВД в соответствии с федеральным законом "О полиции".

"Собранные по факту ЧП материалы органы внутренних дел направили для рассмотрения и принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный Следственный комитет. Родственники погибшего, написавшие заявление в ОВД, охарактеризовали его крайне отрицательно, сообщив, что он и ранее "под мухой» вел себя неадекватно, бросался на людей с топором",- прокомментировал Валерий Горелых.

Отметим, что погибший мужчина уже ранее был судим за совершение краж.

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В Свердловской области полицейский застрелил пьяного дебошира, душившего собственную жену

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Теги: полицейский, ранение, дебошир



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