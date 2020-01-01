"Владимир Путин" в новогоднюю ночь ломился в ресторан в Екатеринбурге: разбил стекло

Сегодня ночью в Екатеринбурге невменяемый мужчина ломился в ресторан TGI Fridays, в Екатеринбурге, расположенный по адресу ул. 8 Марта, 8Д. Об этом сообщили очевидцы события.

В распоряжении Накануне.RU есть видеозапись инцидента. К сожалению, мы не можем опубликовать видеоролик, поскольку в нем присутствует ненормативная лексика. На кадрах видно, как молодой мужчина ломает стеклянные двери заведения, пытаясь войти. После кадры меняются и разбуянившийся посетитель уже лежит. Те, кто его удерживают - расспрашивают задержанного о его личности.

Он сообщает, что его зовут Владимир Путин и, что ему 68 лет.

Подтвердить, что задержание буйного посетителя проводили сотрудники полиции, не удалось - в ресторане на звонок корреспондента не ответили.