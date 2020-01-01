18 Октября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
задержание, неадекватный посетитель, ресторан TGI Fridays (2020) | Фото: DK

"Владимир Путин" в новогоднюю ночь ломился в ресторан в Екатеринбурге: разбил стекло

Сегодня ночью в Екатеринбурге невменяемый мужчина ломился в ресторан TGI Fridays, в Екатеринбурге, расположенный по адресу ул. 8 Марта, 8Д. Об этом сообщили очевидцы события.

В распоряжении Накануне.RU есть видеозапись инцидента. К сожалению, мы не можем опубликовать видеоролик, поскольку в нем присутствует ненормативная лексика. На кадрах видно, как молодой мужчина ломает стеклянные двери заведения, пытаясь войти. После кадры меняются и разбуянившийся посетитель уже лежит. Те, кто его удерживают - расспрашивают задержанного о его личности. 

Он сообщает, что его зовут Владимир Путин и, что ему 68 лет. 

Подтвердить, что задержание буйного посетителя проводили сотрудники полиции, не удалось - в ресторане на звонок корреспондента не ответили.

 

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"Владимир Путин" в новогоднюю ночь ломился в ресторан в Екатеринбурге: разбил стекло

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Теги: задержание, неадекватный посетитель, ресторан TGI Fridays, Владимир Путин



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