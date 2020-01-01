18 Октября 2020
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Экономика В России
инфляция (2011) | Фото:

Росстат: потребительские цены в 2019 году предварительно выросли на 3%

По предварительным оценкам, в 2019 году потребительские цены в России выросли на 3,0%. Об этом сообщает Росстат. Это меньше, чем в прошлом году, когда цены выросли на 4,3%.
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Больше всего за год подорожал услуги - на 3,8%. Непродовольственные товары стали дороже на 3,0%, продовольственные - на 2,6%. Год назад картина была обратная: тогда больше всего подорожали как раз продукты питания, а меньше всего - услуги. Хотя тогда и сейчас разница очень небольшая, порядка 1%, и существенная только по отношению к величине инфляции.

Окончательные данные об индексе потребительских цен Росстат обещает обнародовать 10 января. В список войдут 510 видов товаров и услуг.

Напомним, замедление инфляции стало причиной снижения ключевой ставки ЦБ, что в 2019 году произошло четырежды. Также в 2020 году ожидается снижение ставок по ипотеке.

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Росстат: потребительские цены в 2019 году предварительно выросли на 3%

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Теги: инфляция, цены



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