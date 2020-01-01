В Карачаево-Черкесии мужчина получил письмо Санте от ребенка из Австрии

В Карачаево-Черкесии на местного жителя свалился гелиевый шар с запиской, которую девятилетняя девочка София из Австрии отправляла Санта-Клаусу, сообщает Mash.

Мужчина нашел переводчика. Выяснилось, что ребенок просит "платье из какой-то сказки", причем, был указан даже размер, платочек и скутер. Записка добиралась из Австрии с 14 декабря.

Чтобы успеть к 25 декабря вместе со своими знакомыми он собрал деньги. Нашли игрушки и Санту в Австрии и помогли девочке - выполнили желания.