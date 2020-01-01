18 Октября 2020
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Экономика Центральный ФО В России
(2003) | Фото

Россия и Белоруссия договорились о контрактных объемах поставок и транзита газа

Россия и Белоруссия договорились о контрактных объемах поставок и транзита газа в 2020 г. Они сохранены на уровне 2019 г. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Газпрома"

Подписи в документах оставили председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол республики Белоруссия в России Владимир Семашко.

Отметим, что 30 и 31 декабря президент России Владимир Путин обсудил по телефону поставки российской нефти в Белоруссию с президентом Александром Лукашенко. Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти.

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Россия и Белоруссия договорились о контрактных объемах поставок и транзита газа

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Теги: Газпром, поставки газа, Белоруссия



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