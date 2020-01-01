Напавший на пост ДПС мужчина до сих пор без сознания

Один из мужчин, напавших вчера на пост ДПС в Магасе до сих пор не пришел в сознание. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Состояние полицейских врачи оценивают, как средней степени тяжести. Двое пострадавших уже самостоятельно передвигаются, третий, который был ранен при наезде машины, чувствует себя немного хуже, но его жизни ничего не угрожает.

Напомним, двое человек на автомобиле въехали в пост, вышли из машины, вооруженные ножами, и атаковали полицейских. При нападении погиб сотрудник ДПС, старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев, в городе были усилены меры безопасности.

Руководство МВД России выразило соболезнование родным и близким сотрудника, погибшего при выполнении служебного долга.