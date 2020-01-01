Во Владивостоке в новогоднюю ночь на главной площади города сожгли гигантскую фигуру мыши

Во Владивостоке этой ночью неизвестные сожгли фигуру мыши, размещенную на главной площади города, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент, по информации властей города, подрядчик решает, что делать с фигурой. Ее стоимость составляет 677 тыс. руб.

По одной из версий - в мышь попала петарда.

Символ 2020 года уже ранее получал повреждения - в декабре фигуру сбил дрифтер, который устроил заезд на площади. В отношении гонщика было возбуждено дело об административном правонарушении.