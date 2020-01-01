Россия заплатит Украине $7 млрд за транзит газа в Европу по новому контракту

Через Украину началась транспортировка российского газа в Европу по новому контракту. Об этом сообщает в Facebook "Оператор ГТС Украины", который был выделен из "Нафтогаза".

Собственно, транзит российского газа через Украину и не прекращался, но в полночь на 1 января начал действовать новый контракт, подписанный 30 декабря.

Напомним, он заключен на 5 лет. В первый год Россия обязуется прокачать в Европу не менее 65 млрд кубометров газа, в следующие четыре - не менее 40 млрд.

Украинский президент Владимир Зеленский написал, что Россия заплатит Украине за транзит 7 млрд долларов за 5 лет. При этом до прошлого года Украина получала за транзит около 3 млрд долларов. То есть в абсолютном выражении доход Украины от транзита сократится в два раза.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал новый газовый контракт "компромиссом, который необходимо было найти". Так же оценил его председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, каждая из сторон чем-то поступилась.