В ледовом городке Екатеринбурга в новогоднюю ночь побывало около 8 000 человек

В Екатеринбурге, в главном ледовом городке на площади 1905 года в новогоднюю ночь побывало около 8 000 горожан и гостей столицы Урала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Напомним, главная тема ледового городка этого года – 200-летие открытия Антарктиды. Там возведены ледяные скульптуры: пингвины, киты и айсберги, а также корабль с первооткрывателями материка. Также установлена новогодняя елка и горки. Торжественное открытие состоялось 27 декабря.

31 декабря в 23.00 в Ледовом городке начался концерт, а незадолго до полуночи собравшиеся на площади увидели трансляцию традиционного выступления президента России Владимира Путина, после - праздничный фейерверк.

Со 2 по 8 января 2020 года дети и родители смогут принять участие в интерактивной программе, а также встретиться с настоящими полярниками, побывавшими в Антарктиде. После праздничных выходных ледовый городок продолжит свою работу: ежедневно в 15.00 запланировано начало интерактивного проекта "Привет, Антарктида!", а в 17 часов – научно-популярной программы "Антарктида от открытия до наших дней".

Торжественная церемония закрытия главного ледового городка намечена на 26 января.