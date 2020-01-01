В Ставропольском крае осудили несостоявшегося врача: плеснул в трех девушек кислотой

В Ставропольском крае осудили бывшего студента медицинского колледжа Шамиля Чапарова, беспричинно облившего кислотой трех девушек в городе Буденновске, в июне 2017 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

20 июня Чапаров плеснул кислоту в 15-летнюю девушку, которая проходила мимо, а спустя три дня облил кислотой еще 15-летнюю и 16-летнюю девушку, которых также встретил на улице. Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести.

Следователями была проведена масштабная работа по установлению личности преступника и сбору доказательств его вины.

Мужчина получил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.