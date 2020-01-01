18 Октября 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Ставропольском крае осудили несостоявшегося врача: плеснул в трех девушек кислотой

В Ставропольском крае осудили бывшего студента медицинского колледжа Шамиля Чапарова, беспричинно облившего кислотой трех девушек в городе Буденновске, в июне 2017 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

20 июня Чапаров плеснул кислоту в 15-летнюю девушку, которая проходила мимо, а спустя три дня облил кислотой еще 15-летнюю и 16-летнюю девушку, которых также встретил на улице. Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести.

Следователями была проведена масштабная работа по установлению личности преступника и сбору доказательств его вины.

Мужчина получил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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В Ставропольском крае осудили несостоявшегося врача: плеснул в трех девушек кислотой

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Теги: суд, приговор, кислота



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