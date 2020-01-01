18 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
поликлиника, регистратура, больница (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Тюменец получил травму, сервируя новогодний стол

В Тюмени первым пациентом в 2020 году стал мужчина с резаными ранами пальцев кисти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Пострадавший второпях неаккуратно воспользовался ножом при сервировке новогоднего стола. Всего за сутки в приемное отделение областной клинической больницы №2 (ОКБ №2) обратились 340 человек. Это в два раза меньше, чем в непраздничный день.

Обращений со специфичными для Нового травмами - от петарды, пробки шампанского не поступало.

Медики напоминают, что впереди еще много праздничных дней и призывают к осторожности: тепло одеваться, осторожней кататься на горках, не переедать, не доедать скоропортящиеся продукты и не увлекаться алкоголем.

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Тюменец получил травму, сервируя новогодний стол

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Теги: новогодний стол, травма, пациент



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