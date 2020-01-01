18 Октября 2020
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Алла Пугачева сериал Матрешка Russian Doll (2019) | Фото:twitter.com/netflix|Википедия

"Народ уже ненавидит этих артистов", - Шаляпин и Соседов высказались о "немощных" знаменитостях

Музыкальный критик Сергей Соседов и певец Прохор Шаляпин негативно высказались о возвращении на сцену Пугачевой, Агузаровой, Ротару и Носкова в программе "Звезды сошлись", сообщает НТВ.

Соседов заявил, что Пугачева уже "еле дышит" и на нее невозможно смотреть. По его словам, артисты немощные.

"Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха", - заявил он.

С ним согласился Прохор Шаляпин, отметив, что сцена - не место для жалости.

"Я, как артист, который столько лет не может ничего спеть нигде, я могу позволить себе сказать все, что я думаю. Все какие-то уставшие, озлобленные. Вы талантливые люди, ваше время просто ушло", - заявил он, призвав эстрадных звезд смириться и освободить сцену для молодежи.

"Ты можешь говорить все что угодно, лить в уши сладкие слова и льстить всем артистам, но народ уже ненавидит этих артистов. Вы просто уродуете культуру российскую", - высказался артист.

В защиту артистов высказался композитор Юрий Лоза. Он заявил, что "мир должен быть цветным".

"Если люди хотят видеть этих артистов, они должны их видеть. А те, кто не хотят – могут на них не смотреть. Для этого должно быть много разных телепередач, чтобы каждый житель страны мог выбрать желаемую", – прокомментировал композитор "РИА Новости".

Напомним, в начале 2017 г. в сети появилась петиция с просьбой к руководству Первого канала пересмотреть новогодний контент. В частности, упоминалась Пугачева: "Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!".

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"Народ уже ненавидит этих артистов", - Шаляпин и Соседов высказались о "немощных" знаменитостях

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Теги: Прохор Шаляпин, Сергей Соседов, Юрий Лоза, Пугачева, Агузарова, Ротару



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