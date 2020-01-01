Раскрыты личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

Подозреваемыми в нападении на пост ДПС в Ингушетии являются Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Телеграм-канал Mash опубликовал фотографию предполагаемых преступников, передает корреспондент Накануне.RU

По информации телеграм-канала, Микаила Мизиева застрелили на месте, Ахмед Имагожев был госпитализирован. После того, как ему окажут помощь, он будет давать показания.

Напомним, двое человек на автомобиле въехали в пост, вышли из машины, вооруженные ножами, и атаковали полицейских. При нападении погиб сотрудник ДПС, старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев, в городе были усилены меры безопасности.

Руководство МВД России выразило соболезнование родным и близким сотрудника, погибшего при выполнении служебного долга.

В ведомстве отметили, что свою профессиональную деятельность Зелимхан Кокорхоев начал в 2005 г. За время службы он зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником, добрым товарищем.

У погибшего полицейского остались жена и четверо детей.

"Руководство и личный состав МВД России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и окажет всю необходимую помощь семье полицейского", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.