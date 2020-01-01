Раскрыты личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

18 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/repair/spaces/entrance/, гарантии.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/repair/flat/pod-klyuch/other/price/, смотреть тут.
Услуги на YouDo: http://remont.youdo.com/repair/office/, варианты >>



Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
нападение на пост ДПС, Ингушетия (2020) | Фото: Mash

Раскрыты личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

Подозреваемыми в нападении на пост ДПС в Ингушетии являются Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Телеграм-канал Mash опубликовал фотографию предполагаемых преступников, передает корреспондент Накануне.RU

По информации телеграм-канала, Микаила Мизиева застрелили на месте, Ахмед Имагожев был госпитализирован. После того, как ему окажут помощь, он будет давать показания.

нападение на пост ДПС, Ингушетия(2020)|Фото: Mash

Напомним, двое человек на автомобиле въехали в пост, вышли из машины, вооруженные ножами, и атаковали полицейских. При нападении погиб сотрудник ДПС, старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев, в городе были усилены меры безопасности.

Руководство МВД России выразило соболезнование родным и близким сотрудника, погибшего при выполнении служебного долга.

В ведомстве отметили, что свою профессиональную деятельность Зелимхан Кокорхоев начал в 2005 г. За время службы он зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником, добрым товарищем.

У погибшего полицейского остались жена и четверо детей.

"Руководство и личный состав МВД России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и окажет всю необходимую помощь семье полицейского", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Раскрыты личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нападение, пост ДПС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 02.01.2020 14:42 Мск Запрещенная ИГ взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Ранее 01.01.2020 12:59 Мск Напавший на пост ДПС мужчина до сих пор без сознания

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.12.2019 19:35 Мск В Магасе совершено вооруженное нападение на пост ДПС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети