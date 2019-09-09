Буряты вышли на стихийный митинг и потребовали встречи с Цыденовым

В Улан-Удэ на Площади советов вечером собрался стихийный митинг протеста.

Как сообщает телеграм-канал "Ньюбур", на нем присутствуют сенатор, экс-кандидат в мэры города Вячеслав Мархаев и депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов.

Портал babr24.com сообщает, что изначально участники требовали освобождения задержанных сторонников Александра Габышева, более известного как Саня Шаман, который шел из Якутска в Москву "изгонять Путина". И уже потом подтянулись Мархаев и Цыренов.

В настоящее время на площади около 200 человек. Митингующие начали критиковать и политику властей Бурятии, и прошедшие 8 сентября выборы мэра Улан-Удэ, которые Вячеслав Мархаев проиграл Игорю Шутенкову.

Шутенков, по данным избиркома, набрал 52,52% голосов, а Вячеслав Мархаев - 36,58%. По итогам лидер БРО КПРФ Мархаев назвал прошедшие выборы в Улан-Удэ "самыми изощренными и грязными из всех", в которых ему довелось участвовать, и пообещал, что всем зафиксированным фактам нарушений будет дана правовая оценка.

"Для многих жителей результаты оказались неожиданными. Власти очень сложно отказаться от руля, поэтому вновь были использованы старые методы", - заявлял Мархаев в "Фейсбуке".

Люди ждут, когда приедет глава Бурятии Алексей Цыденов. К площади подтянулись несколько нарядов ОМОНа.