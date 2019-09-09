В Тюмени наказали организатора квест-комнаты, допустившего к участию 11-летнего мальчика

В Тюмени к административной ответственности привлечен организатор квест-комнаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Надзорное ведомство установило, что организатор квест-игры "Очень странные дела" допустил к участию 11-летнего мальчика, несмотря на стоящее возрастное ограничение 12+. Мальчик покинул квест-комнату и отказался продолжать игру: ребенок испугался страшной музыки и темноты в комнате.

Прокуратура внесла в адрес гендиректора "Корпорации ОРТ", которая являлась организатором мероприятия, представление об устранении нарушений закона. Также в отношении руководителя компании было возбуждено административное дело по статье нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.