02 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Прокуратура Тюменской области, здание (2017) | Фото: mirtelecoma.ru

В Тюмени наказали организатора квест-комнаты, допустившего к участию 11-летнего мальчика

В Тюмени к административной ответственности привлечен организатор квест-комнаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Надзорное ведомство установило, что организатор квест-игры "Очень странные дела" допустил к участию 11-летнего мальчика, несмотря на стоящее возрастное ограничение 12+. Мальчик покинул квест-комнату и отказался продолжать игру: ребенок испугался страшной музыки и темноты в комнате.

Прокуратура внесла в адрес гендиректора "Корпорации ОРТ", которая являлась организатором мероприятия, представление об устранении нарушений закона. Также в отношении руководителя компании было возбуждено административное дело по статье нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

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В Тюмени наказали организатора квест-комнаты, допустившего к участию 11-летнего мальчика

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Теги: возрастное ограничение, квест-комната, ребенок



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