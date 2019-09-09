В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за убийства несовершеннолетней

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ из-за убийства 16-летней девушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ Тюменской области.

Как сообщили в ведомстве, тело несовершеннолетней с признаками удушения было найдено 8 сентября в одной из квартир в доме по ул. Ткацкий проезд. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого.