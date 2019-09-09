01 Октября 2020
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Владимир Путин, Алексей Миллер (2019) | Фото: kremlin.ru

Миллер в разговоре с Путиным назвал условия продажи российского газа Украине

Президент России Владимир Путин встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Во время встречи стороны обсудили взаимодействие российской энергетической компании с украинскими и европейскими потребителями российского газа. Миллер отметил, что в этом году 31 декабря завершится действие договора на транзит через Украину. Первоочередной вопрос, по словам главы "Газпрома" заключается в том, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.

Он подчеркнул, что в случае заключения прямого договора,цена газа для конечного потребителя может быть ниже на 25% по сравнению с текущим уровнем.

"Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной", - подчеркнул Алексей Миллер.

Также Миллер в ходе рабочей встречи проинформировал президента о текущей работе, подготовке к осенне-зимнему сезону и перспективах реализации одного из крупнейших проектов — "Сила Сибири".

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Миллер в разговоре с Путиным назвал условия продажи российского газа Украине

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Теги: Газпром, газ, Украина, Алексей Миллер, Владимир Путин



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