Миллер в разговоре с Путиным назвал условия продажи российского газа Украине

Президент России Владимир Путин встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Во время встречи стороны обсудили взаимодействие российской энергетической компании с украинскими и европейскими потребителями российского газа. Миллер отметил, что в этом году 31 декабря завершится действие договора на транзит через Украину. Первоочередной вопрос, по словам главы "Газпрома" заключается в том, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.

Он подчеркнул, что в случае заключения прямого договора,цена газа для конечного потребителя может быть ниже на 25% по сравнению с текущим уровнем.

"Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной", - подчеркнул Алексей Миллер.

Также Миллер в ходе рабочей встречи проинформировал президента о текущей работе, подготовке к осенне-зимнему сезону и перспективах реализации одного из крупнейших проектов — "Сила Сибири".