01 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Прикамье прокуратура выявила нарушения при объединении школ

Прокуратура Уинского района Прикамья проверила как районные власти исполняют закон об образовании при реорганизации школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

По информации ведомства, при слиянии трех образовательных учреждений, комиссия не учла мнения заинтересованных представителей: обучающихся и их родителей, работников образовательных учреждений, органов местного самоуправления.

Кроме того, было установлено, что опрос жителей Аспинского сельского поселения по ликвидации Ломовской школы был проведен с нарушениями. По методике опросу подлежало не менее 5% жителей, обладающих избирательным правом, в каждом населенном пункте сельского поселения.

По результатам проверки прокурором принесены протесты на два незаконных нормативных правовых акта о реорганизации трех образовательных учреждений, протесты прокурора рассмотрены и удовлетворены.

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В Прикамье прокуратура выявила нарушения при объединении школ

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Теги: прокуратура, школа, объединение



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