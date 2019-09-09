Дезинформация о вбросах в Петербурге не помогла участникам проекта "Умное голосование"

Подсчет голосов ночью после выборов в Петербурге прошел под жалобы сторонников «Умного голосования» Навального и наблюдателей от оппозиции, которые постоянно указывали членам УИК, как нужно работать.

Наблюдатели от оппозиции считают, что члены избирательной комиссии старались сделать все, чтобы наблюдатели просто устали и разошлись по домам - в надежде заняться долгожданными вбросами в их отсутствие.

Однако Единый день голосования в Петербурге прошел без особых нарушений и в спокойном режиме. Комиссии же, в свою очередь, делают свою работу внимательно и соблюдают права и интересы участников выборов любых политических платформ.

Обстояло все совсем не так, как заявляет оппозиция. В 20:00 все участки в городе закрылись для избирателей, и комиссия сразу начала работу. Сперва подсчитывали итоги голосования губернаторских выборов, так как эти результаты важнее в масштабах города и страны. Организатор «Умного голосования» блогер Алексей Навальный со своей стороны утверждал, что УИКи специально тянут время, чтобы измотать наблюдателей, и просил их не сдаваться, а его мнение активно поддерживала оппозиция в Северной столице.

В самом начале жалобы оппозиционных наблюдателей касались, по большей части, того, как с самими наблюдателями общаются. И снова – медленной работы и «нарушения принципа непрерывности подсчета». Но этого оппозиции было недостаточно, и в ход пошла «тяжелая артиллерия». Сразу начались попытки обвинить комиссии в незаконных кражах голосов демократов и провокациях против кандидатов. Где-то будто бы пытались унести пачку бюллетеней, куда-то пришел ОМОН, но ничего не сделал и сразу ушел, где-то наблюдателей облили зеленкой и оскорбили. К Александру Шуршеву на участок вообще якобы заявились кавказцы, чтобы мешать снимать на видео нарушения, если верить твиттеру наблюдателя.

Но как-то слабо верится в сказки о том, что комиссии пытаются подыграть провластным кандидатам. Особенно когда в том самом округе, МО «Екатерингофский», лидирует выставленная Навальным команда Шуршева.

С другими представителями условно демократического направления тоже не все так плачевно, как рисует оппозиция. На острове Декабристов в 5 утра посчитали голоса - оказалось, что пять мест достались команде «Яблока». А слухов, что результаты будут украдены и подсчитают все так, как надо правительству, ходило очень много. Однако политтехнолог петербургского «Яблока» Максим Кац в Twitter написал, что предложенный Навальным проект работает только в том случае, если у кандидата нет никаких шансов на победу. А если кандидат активно вел предвыборную кампанию и запомнился избирателям, то за него голосуют и без указки кого бы то ни было.

Возвращаясь к теме недовольств и жалоб наблюдателей, можно предположить, что если бы подсчет голосов велся более оперативно, это породило бы еще больше недовольства и жалоб. Слишком долго считают – тянут время. Слишком быстро – халтурят, а то и вообще не считают, рисуя в протоколе заранее готовые цифры. Придраться можно к чему угодно.