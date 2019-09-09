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Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Напавшего на главу ЦИК мужчину арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, напавшего на Эллу Памфилову 36-летнего уроженца Казахстана Башита Карабалаева.

По данным Mash, мужчина не очень понимал, что происходит в зале суда, и периодически менял свои показания.

Как сообщало Накануне.RU, Башита Карабалаева задержали в подмосковном лесу, где он проживал.

Как выяснилось, постоянного места жительства у него не было. В Россию мужчина приехал из соседней республики несколько лет назад ради заработков. У него украли паспорт, а затем обманули с зарплатой. С тех пор он жил где придется.

Якобы Карабалаев даже не знал, к кому в дом забрался.

Напомним, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, на которую ранее в доме в Подмосковье напал взломщик, отбилась от него стулом. Преступник в маске через окно пролез на террасу дома, несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело.

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Напавшего на главу ЦИК мужчину арестовали на два месяца

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Теги: Элла Памфилова, нападение на Памфилову, Башит Карабалаев



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Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2019 11:27 Мск Напавшего на дом Памфиловой предложили отправить на принудительное лечение

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Ранее 07.09.2019 18:57 Мск За нападение на главу ЦИК задержан уроженец Казахстана, живший в лесу

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