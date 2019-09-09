Киев призвал Запад усилить давление на Россию

МИД Украины призвал "международных партнеров" усилить давление на Россию из-за прошедших выборов в Крыму. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В Киеве заявили, что не только не признают выборы в России, но и грозят Европе, что любые шаги, направленные на нормализацию отношений или налаживание диалога, на руку России. По мнению киевского ведомства, прошедшие выборы снова показали, что против России необходимо вводить новые санкции.

Накануне киевская "прокуратура Крыма" призвала крымчан не участвовать в выборах.