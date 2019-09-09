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Экономика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
(2004) |

Пушилин заявил о скором запуске железнодорожного сообщения ДНР и России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что железнодорожное пассажирское сообщение между ДНР и крупнейшими городами России может быть запущено уже в ближайшее время. Он назвал, в частности, прямые поезда из Донецка в Москву и Санкт-Петербург и добавил, что рассматривается возможность сообщения и с другими городами России.
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Напомним, железнодорожое сообщение ДНР с Россией и Украиной прервалось в 2014 году. Власти ДНР несколько раз анонсировали возможный запуск поезда до Таганрога или Ростова-на-Дону, подчеркивая, что решение вопроса лежит исключительно в политической плоскости.

Автобусное сообщение с Россией в ДНР развито очень хорошо и пользуется большой популярностью.

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Пушилин заявил о скором запуске железнодорожного сообщения ДНР и России

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Теги: ДНР, железная дорога



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