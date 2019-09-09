"Гордуму ждет серьезное обновление". "Единая Россия" сохранила контроль над райсоветами Челябинска, проиграв 37 мандатов

На Южном Урале подвели окончательные итоги выборов губернатора. Уверенную победу одержал Алексей Текслер, назначенный врио губернатора в марте 2019 года после отставки Бориса Дубровского. По мнению экспертов, эти выборы носили не конкурентный, а референдумный характер о доверии или недоверии ставленнику Кремля. И Текслеру удалось заручиться поддержкой 69,31% избирателей. Более конкурентной в Челябинске оказалась кампания по выборам депутатов районных советов. "Единая Россия" проиграла 37 мандатов, при этом жесткая борьба была не между партиями, а между группами влияния "ЕР", передает корреспондент Накануне.RU.

На выборах в Челябинской области 8 сентября 2019 года проголосовало 45,14% избирателей. Явка была выше, чем на аналогичных выборах в 2014 году, когда на избирательные участки пришло 42,51%. Председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас назвал такой показатель "великолепным".

"Из 16 регионов, где проходили избирательные кампании по выборам высших должностных лиц, по явке избирателей мы находимся, по моим данным, в первой тройке. Явка повыше в Башкирии и Ставропольском крае", - отметил он во время оглашения результатов выборов.

Политолог Александр Мельников подчеркнул, что явка оказалось выше ожидаемой.

"Она повыше тех ожиданий, которые были. Был рост протестных настроений, апатия избирателей и наоборот принципиальная неявка на выборы части активного протестного электората. Все эти факторы работали против, но при этом явка оказалась высокой. Я думаю это можно поставить в заслугу избирательной комиссии области. Очень качественно и креативно они отработали на повышение явки", - отметил он.

В частности, для повышения явки молодого электората на избирательных участках подготовили подарки. Так, например, впервые голосующим дарили футболки с логотипом губернаторской избирательной кампании, а жителям Челябинска до 35 лет – пригласительные билеты в кино.

В целом избирательная кампания по выборам губернатора в Челябинской области прошла спокойно и без скандалов. Из 14 кандидатов, подавших документы для участия в выборах, избирком зарегистрировал пятерых. Однако, можно сказать, что активно вел кампанию только действующий врио Алексей Текслер.

"Эта кампания была референдумного типа. По факту вопрос стоял о доверии или недоверии к тем высказываниям, которые шли со стороны Текслера. Остальные кандидаты меньше проявлялись", - отметил Александр Мельников.

"Они не вели активной избирательной кампании. Активную кампанию вел основной кандидат, а они практически присутствовали при ней, обозначая себя", - добавил директор Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Зырянов.

По итогам обработки 100% протоколов Алексей Текслер набрал 69,31% голосов избирателей. Этот результат значительно ниже, чем у Дубровского, получившего в 2014 году 86,37% голосов.

"Текслер и Дубровский объективно находились в разных условиях. Если Дубровский приходил как кандидат сменивший губернатора Юревича, при котором был достаточно высокий уровень доверия к областной власти, то Текслер пришел на уровне очень высокого недоверия. И это переламывать сложнее. При этом я думаю, что набранные практически 70% это очень хорошая база, и может быть даже более рабочая и комфортная, чем заведомо высокие проценты, потому что с высоких процентов как правило сильнее идет обрушение при минимальном снижении темпа пропагандисткой работы и при первом же наступлении несбывшихся ожиданий. В этом смысле у него более надежная база", - считает Александр Мельников.

Сергей Зырянов считает, что южноуральцы в целом разочаровались в "губернаторе надежды".

"Дубровский пришел, как губернатор большой надежды, но за прошедшие почти пять лет его нахождения у власти надежды эти ни как реализовались, и часть населения разочаровалось в "губернаторе надежды" как таковом. Вот этот эффект разочарования, наверно, сработал при голосовании за Текслера. Трудно ожидать, что бы результат был больше 70% при наличии такого политического опыта у населения Челябинской области", - подчеркнул он.

Напротив, кандидаты, уже участвовавшие в выборах губернатора в 2014 году, смогли улучшить свои показатели. Так, коммунист, депутат гордумы Константин Нациевский набрал 12,02% (в 2014 г. – 5,25%), а депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин – 8,84% (4,1%).

"Ключевым фактором стала принадлежность к партийному бренду. Нациевский, как кандидат от КПРФ, наверно, объективно по нынешним симпатиям избирателей занял второе место, Пашин, как кандидат ЛДПР, объективно занял третье место. Я думаю, что значение партийного бренда в данном случае было превалирующим", - добавил Александр Мельников.

Более конкурентной в Челябинске была кампания по выборам депутатов районных советов, которые проходили в городе во второй раз. В городе избирались 170 депутатов - по 25 в каждом районе за исключением Центрального, где парламентариев 20.

В 2014 году "Единая Россия" провела в райсоветы 156 кандидатов и в дальнейшем сформировала гордуму. В 2019 году несмотря на падения рейтинга "партии власти", "Единой России" удалось сохранить контроль за райсоветами. По предварительным итогам, у "ЕР" 133 мандата.

При этом улучшить свои показатели смогли другие партии. Так, "Справедливая Россия", у которой не было своих представителей в райсоветах, получает восемь мест. КПРФ завоевала пять мандатов (в 2014 г. – три), ЛДПР – 2 (в 2014 г. – 1), и по одному мандату получают "Яблоко" и "Партия пенсионеров за справедливость". Еще 20 мандатов получили самовыдвиженцы (в 2014 г. их было только восемь).

Однако эксперты признают, что жесткая конкурентная кампания проходила не между партиями, а между группами влияния "Единой России". Часть кандидатов шла на выборы в качестве самовыдвиженцев.

"Кампания была очень жесткой и конкурентной, но надо признать, что в большей степени эта конкурентность происходила внутри "партии власти", которая разделилась на несколько групп. Это в большей степени была внутренняя борьба. Хотя все равно мы увидели, что есть потенциал для работы с протестным электоратом в ряде округов. Это не стало системой, но те кандидаты, которые работали на протестную повестку грамотно, смогли набрать большое количество голосов, а в некоторых округах даже сенсационно победить. В целом безусловно "Единая Россия" своими разными группами влияния в совокупности полностью контролирует ситуацию. Очевидно, что она будет определять и работу райсоветов, и городской думы", - считает политолог Александр Мельников.

Теперь районным депутатам предстоит сформировать новый состав городской думы. Эксперты считают, что персонально городской парламент обновится на половину.

"Пройдет серьезное обновление, даже из действующих депутатов гордумы только 33 прошли в райсоветы и очевидно, что по пути в городскую думу еще часть из них не сможет пройти сито голосования и соответственно новая городская дума будет на половину точно обновленной. Определенное количество мест получит "Справедливая Росси" Валерия Гартунга ", - добавил он.

Сергей Зырянов отметил, в новом составе гордумы будет больше представителей системной оппозиции, но в целом на расстановку сил это не повлияет.

"Это будут компромиссы, которые будут достигнуты в ходе переговоров, потому что голосов депутатов системной оппозиции явно не хватит для того, чтобы обеспечить собственное прохождение в гордуму. Политическая архитектура городской думы будет формироваться, ориентируясь на то, чтобы там были представлены по возможности все политические партии системной оппозиции, но они получат по 1-2 мандата, которые никакого веса кроме обозначения позиции партии, в реальном раскладе сил играть не будут", - подчеркнул он.