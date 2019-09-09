В думу Ноябрьска прошли четыре оппозиционера. Как и зачем они это сделали?

Выборы депутатов городской думы седьмого созыва в Ноябрьске проявили два важных фактора. Первый – уловки и попытки заманить горожан на избирательные участки с помощью розыгрыша призов не работают. Второй фактор – победу на выборах одержали те кандидаты от системной оппозиции, которые выставили сильных наблюдателей. Подробности – в материале Накануне.RU.

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В день выборов в Ноябрьске прошла викторина "Ноябрьск гостеприимный". Победителей ждали богатые подарки: бытовая техника, пять велосипедов и две иномарки. Вечером того же дня состоялся финал розыгрыша на уже традиционном фестивале "Активация" в спорткомплексе "Зенит". Лазерное шоу, выступление известных рэперов и диджеев (остаётся только догадываться, в какую сумму этот аттракцион неслыханной щедрости обошёлся бюджету) не смогли повысить явку избирателей. Она составила всего 27,3%.

В первом многомандатном избирательном округе победили выдвиженцы от КПРФ Александр Зимин и Александр Бондарчук. Острая борьба за победу – прежде всего, победу закона над беззаконием – развернулась на избирательных участках 738 и 704, расположенных в здании школы №12. Там же баллотировалась "единоросс", директор этой школы Ирина Ращупкина. Уникальность ситуации в том, что члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса, помощнику депутата заксобрания Елены Кукушкиной Александру Шмалю, наблюдателю Сергею Потёмкину и самому кандидату от КПРФ Александру Бондарчуку на 704 участке, а также наблюдателям Андрею Бабушкину и Алексею Ширшову на 738 УИК копии протоколов с результатами голосования не выдавали. Не помогли даже их настойчивые требования со ссылкой на нормы закона.

Вот что сообщал товарищам наблюдатель Андрей Бабушкин в ночь после подсчёта голосов: "Время 4:46 уже 9 сентября. На УИК 738 в Ноябрьске до сих пор не выдан итоговый протокол. Председатель комиссии Цыганкова Г.Д. говорит: "ждите", но не говорит, чего ждать. Через три часа, дети придут в 12-ю школу на учебу и даже возмущение директора школы и одновременно кандидата Ращупкиной, не дают никаких результатов. Г-ка Рощупкина, почему-то заявила, что я и Ширшов Алексей пьяны, хотя … В общем вы поняли. Фальсификаторы никак не могут определиться с цифрами, которые надо вписать".

Андрей Бабушкин - известный в Надыме активист. Он прославился благодаря скандалу на выборах губернатора Тюменской области в сентябре прошлого года. Бабушкин был членом УИК от местного отделения КПРФ и жаловался на нарушения. На выборы в городскую думу Ноябрьска Бабушкин приехал специально, чтобы поддержать Александра Бондарчука.



Перепалка из-за протоколов шла до восьми утра, тянуть время дальше председатели УИКов не могли – утром дети и учителя пришли в школу. Попытки двух УИКов "не пропустить" Бондарчука в местный представительный орган власти вполне могли быть "заказом" или указкой сверху.

Есть версия, что поручение не пустить Бондарчука было дано непосредственно главе администрации Ноябрьска Алексею Романову, чьи полномочия закончились вместе с полномочиями думы предыдущего созыва. Наблюдатели от КПРФ не дали свершиться беззаконию. Думается, это и станет главным фактором, который определит дальнейшую судьбу Алексея Романова. Местные наблюдатели не исключают того, что в скором времени он отправится "на повышение" в Министерство природных ресурсов, которое возглавляет бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, ставленником которого в Ноябрьске Романов и был.

По итогам голосования по всем пяти многомандатным избирательным округам, победу на выборах одержали двадцать два "единоросса" (всего депутатских мандатов – 26), два кандидата от КПРФ и два выдвиженца от ЛДПР. И здесь не обошлось без пикантных подробностей. По первому округу третье место по количеству набранных голосов заняла медсестра психиатрического отделения ГБУ здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа "Ноябрьский психоневрологический диспансер" Елена Земенкова. Возможно, это результат так называемого "протестного голосования", и изменить данные не удалось благодаря тому, что наблюдатели от КПРФ стояли не на жизнь, а на смерть. Острословы уже порадовались тому, что в местной думе оппозицию будет представлять человек с опытом общения с психически нездоровыми людьми.

По пятому многомандатному округу избран бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЯНАО Дмитрий Бавдурный. Он покинул свою должность после громкого сексуального скандала – жители окружной столицы запечатлели на фотокамеры в окне его кабинета парочку, предающуюся плотским утехам прямо на подоконнике. По лысоватой голове мужчины люди догадались, что это, предположительно, сам Бавдурный. Сейчас по городу пошел слух, что ЛДПР дает Дмитрию Александровичу шанс проявить себя на ниве местной политики и хоть как-то реабилитироваться, чтобы через год баллотироваться от ЛДПР в Законодательное собрание ЯНАО.

Валерий Высоких