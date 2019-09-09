"Издавал странные звуки": в сети появилась петиция возмущенных концертом Билана в Самаре

В сети собирают подписи под петицией с призывом к Диме Билану извиниться за выступление в Самаре. Напомним, накануне артист был приглашенной звездой на праздновании Дня города. Его поведение во время концерта некоторые зрители считают не совсем адекватным. В частности, некоторые полагают, что певец мог принять "допинг".

Вот что пишет автор петиции – некий Дмитрий Вертушкин: "8 сентября 2019 г. Самара отпраздновала день города. Главным гостем стал певец Дима Билан. Многие пришли именно на его выступление. Однако, он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств. К тому же, салют, обещанный в 22:00, задержали на 40 минут. А на следующий день большинству на работу. Это, кстати, тоже тема для размышления, почему бы данное мероприятие не перенести на субботу?? Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей".

Петиция также адресована руководству региона.

Тем временем, Дима Билан снял в Instagram "сторис", в которой заявляет, что после концерта не выспался и очень хочет спать.