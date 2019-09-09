Выборы в Прикамье прошли без нарушений

Выборы в Прикамье прошли ровно и спокойно. Такой итог озвучен сегодня на заседании рабочей группы по мониторингу избирательного процесса Общественной палаты в Пермском крае. По словам Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, который посетил ряд избирательных участков в Пермском районе и Добрянском городском округе, нарушения не были зафиксированы ни им, ни работавшей в аппарате уполномоченного "горячей линией". Эту же информацию подтверждали наблюдатели на участках.

В Крайизбирком и ТИКи поступило 11 жалоб. Из них 8 по поводу агитации в социальных сетях, 2 – размещение агитационных печатных материалов возле избирательного участка, а также 1 – по поводу призыва кандидата пойти на выборы. По всем ним проведены проверки, при выявлении нарушений – они оперативно устранялись.

По словам руководителя корпуса наблюдателей Общественной палаты Пермского края Михаила Мухина, "общественные наблюдатели и "горячая линия связи с избирателями" не зафиксировали нарушения в организации избирательного процесса. Обо всех обращениях, касавшихся разъяснений избирательного законодательства, либо возможных нарушениях со стороны кандидатов – незамедлительно информировались комиссии и по ним оперативно принимались решения".

Всего состоялось 23 избирательные кампании, в ходе которых замещено 340 мандатов представительных органов местного самоуправления в 20 муниципалитетах. До выборов были допущены 1064 кандидатов, представляющих 5 политических партий, среди них 278 самовыдвиженцев. На избирательных участках за выборами следили более 900 наблюдателей, причём 431 из них были направлены Общественной палатой Пермского края. Их обучили специалисты РИНО Пермского университета, краевой Ассоциации юристов и избирательные комиссии.

Большинство мандатов по итогам выборов получили представители партии "Единая Россия", у них их 250. У КПРФ – 19 мест, у кандидатов от "Справедливой России" – 13, а у ЛДПР – 10. Самовыдвиженцам достались 48 мест в представительных органах местного самоуправления муниципалитетов.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Пермском крае Вячеслав Григорьев отмечает, что "кампания была сложной, конкурентной. ЕР не только сохранила лидерские позиции, но и показала рост".

В целом "Единая Россия" в Прикамье улучшила показатели на 11,5% по сравнению с аналогичными выборами предыдущих годов: в среднем с 62% на выборах 2014-2018 годов до 73,5% по итогам выборов 2019 года. "Все эти годы, от выборов к выборам, качественно менялся подход регионального отделения к организации выдвижения кандидатов. На порядок вырос и уровень организации самой избирательной кампании. Как результат, мы имеем стабильный рост результатов", - пояснил лидер прикамских единороссов.

В выборах приняли участие 141 788 человек. Явка составила 28,59%. Она практически на 2,5% больше, чем на муниципальных выборах 9 сентября 2018 года, и почти на 5% больше, чем на муниципальных выборах 2015 года.

Выше средней явки по краю замечена на выборах в Советы депутатов 4-х поселениях Большесосновского муниципального округа. Там свои голоса отдали 41,67% избирателей. Высокая явка также была на выборах депутатов Земского собрания Куединского района (40,5%) и Думы Ильинского городского округа (40,34%).

Низкая явка традиционно на дополнительных выборах депутатов: Губахинской городской думы по одномандатным избирательным округам №17 и 18 – 16,93% и Соликамской городской думы по одномандатному избирательному округу №19 – 22,08%