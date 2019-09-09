01 Октября 2020
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Дмитрий Медведев, совещание в Ханты-Мансийске (2017) | Фото: Пресс-центр Правительства Югры

Медведев назвал внушительной победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал победу действующего главы Санкт-Петербурга Александра Беглова на выборах "внушительным устойчивым результатом".

По словам Медведева, результаты, которые показал Беглов, были ожидаемы, передает "Интерфакс".

Заявление глава правительства сделал в ходе визита в региональное отделение "Единой России", там также находится и Беглов.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоялись в Единый день голосования. За кресло главы города боролись три кандидата: Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Александр Беглов, дистанцировавшийся на время кампании от партии власти и пошедший самовыдвиженцем.

Врио губернатора Санкт-Петербурга на момент обработки 98,93% протоколов лидирует на выборах главы региона, набрав 64,47% голосов.

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Медведев назвал внушительной победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

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Теги: дмитрий медведев, александр беглов, выборы



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