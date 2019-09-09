"Она придает нам сил": Дзюба попросил болельщиков о поддержке в матче с Казахстаном

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к болельщикам команды перед отборочным матчем чемпионата Европы-2020 против Казахстана.

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"Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придает нам сил", - написал Дзюба в своем Instagram.

Напомним, матч Россия - Казахстан состоится сегодня вечером в Калининграде.

Команда Станислава Черчесова, набрав 12 очков, занимает второе место в своей отборочной группе. Казахстан, в активе которого 7 очков, находится на третьей строчке. Лидирует в группе сборная Бельгии, у которой 15 очков.