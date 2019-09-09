01 Октября 2020
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Сергей Шойгу (2019) | Фото:пресс-служба Минобороны России

Шойгу пригласил французских военных на парад 9 мая на Красной площади

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих в лице своей коллеги Флоранс Парли принять участие в параде 9 мая на Красной площади.
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Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что французский лидер Эмманюэль Макрон приедет в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин пригласил Макрона посетить столицу 9 мая 2020 года в ходе встречи на саммите G20 в японской Осаке.

Также на парад приглашены канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер КНДР Ким Чен Ын и другие. Кремль заявлял о планах пригласить также президента Украины Владимира Зеленского, напоминает РБК.

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Шойгу пригласил французских военных на парад 9 мая на Красной площади

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Теги: сергей шойгу, парад 9 мая, день победы, красная площадь



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