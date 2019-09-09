В Сургуте экс-сотрудница Росреестра получила пять лет за взяточничество

В Сургуте бывшая сотрудница Росреестра наказана за получение взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Преступница в 2016-18 гг. вместе с коллегой систематически получала взятки за сокращение сроков принятия документов, проведения правовых экспертиз и регистрации прав на недвижимость и сделок с ним в пользу третьих лиц. Деньги давали местные бизнесмены. Сумма взяток – 2,6 млн руб..

Злоумышленница получила пять лет колонии общего режима и штраф в 250 тыс. руб.. Исполнение наказания отсрочено до достижения ребенком бывшей работницы Росреестра 14-летнего возраста. Ранее два с половиной года условно получил один из бизнесменов, что дал взятку. Уголовные дела в отношении второй сотрудницы Сургутского отдела Росреестра, тех, кто давал взятки, и посредников рассматривает суд.