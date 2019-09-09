Мэрия Тобольска не смогла оспорить наказание за скотомогильник с сибирской язвой

Администрация Тобольска не смогла оспорить решение суда о наказании в виде штрафа в сумме 500 тыс. руб. из-за грубейших нарушений ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Россельхознадзора, в апелляции чиновники требовали отменить штраф и прекратить производство по данному делу из-за отсутствия доказательств. Однако Тюменский областной суд оставил без удовлетворения жалобу тобольской мэрии на решение Тобольского городского суда.

Напомним, специалисты Россельхознадзора осмотрели сибиреязвенный скотомогильник на берегу Иртыша в центре Тобольска и выявили, что у скотомогильника нет надлежащего ограждения, а сам курган разрыт, причем грунт с остатками стеклянных флаконов, химических колб, шерсти животных вынесен за пределы скотомогильника и рассыпан по береговой линии реки Иртыш.

Россельхознадзор привлек мэрию Тобольска к административной ответственности предусмотренной ч. 3 ст. 10.8. КоАП, оштрафовав на 600 тыс. руб. Власти города попытались оспорить решение управления, но суд подтвердил его законность, снизив размер штрафа до 500 тыс. руб.