01 Октября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
выборы, голосование (2019) | Фото:

Ямальские коммунисты извинились перед избирателями: "Мы не смогли победить режим"

Ямальское окружное отделение КПРФ сделало после выборное заявление от лица первого секретаря партии Елены Кукушкиной, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы являемся второй, а, по сути, единственной оппозиционной партией в регионе. Но победить этих беспринципных дельцов мы не сможем, пока не создадим мощную защиту из наблюдателей, членов избирательных комиссий и общественности", — пишут коммунисты.

"В Салехарде, даже по их воровским подсчетам, за нашего кандидата Людмилу Журавлеву проголосовали 2000 человек. Это значит, мы сильны, и если будем действовать вместе и сообща, сможем противостоять жуликам и ворам. Я призываю всех неравнодушных граждан встать на защиту своих конституционных прав. С нового года будет работать школа наблюдателей. Поверьте, мы умеем побеждать, надо лишь суметь защитить свою победу", - заявила она.

По их данным, на выборах в гордуму были сфальсифицированы как минимум итоги по двум кандидатом — Александром Ламбдо и Людмилой Журавлевой.

Кукушкина, жалоба, фальсификация голосов(2019)|Фото:

В своем обращении они поблагодарили избирателей и призвали их сплотиться вокруг партии. "Мы считаем, что фальсификация выборов - это преступление против конституционного строя. Только вместе мы сможем победить. Ещё раз спасибо за оказанную поддержку", — написали они.

Как сообщало Накануне.RU, ранее представители КПРФ подали жалобу на фальсификацию в избирком Салехарда, однако комиссия отказала в рассмотрении обращения.

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Ямальские коммунисты извинились перед избирателями: "Мы не смогли победить режим"

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Теги: КПРФ, единый день голосования, голосование Салехард, Елена Кукушкина



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